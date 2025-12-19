Chile: Kast se reúne con Frei y promete oír a expresidentes

El encuentro se llevó a cabo en la residencia de Frei, repitiendo la puesta en escena de la visita que sostuvieron antes de la segunda vuelta electoral y que provocó que la Democracia Cristiana suspendiera la militancia del exmandatario.

Hace pocos días Frei respondió a la presentación ante el Tribunal Supremo del partido, acusando prejuzgamiento y que la actividad con Kast no atentó contra los principios doctrinarios de la tienda que su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), ayudó a fundar.

Kast agradeció a Frei que lo haya recibido, bajo el concepto de "cómo volvemos a que Chile sea un país donde todos tengamos un espacio, un país grande, un país que necesita ser reconocido en el mundo como un país seguro, tranquilo, donde las inversiones lleguen".

Resaltó que "si hay alguien que ha hecho mucho por Chile en temas de traer inversión (…) es el presidente Frei y le agradezco mucho sus consejos y su visión de Chile hacia el mundo".

El republicano aludió también al encuentro en el Palacio La Moneda con el presidente en ejercicio Gabriel Boric, a quien agradeció "la recepción que tuvo con nosotros, el cómo hacer una transición republicana en el amplio sentido de la palabra".

(ANSA).