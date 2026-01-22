Chile: Kast se reúne por primera vez con Bukele el próximo lunes

Su visita a El Salvador será la segunda a ese país centroamericano, luego de que en abril de 2024 recorriera el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad, y se reuniera con el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, quien visitó Chile en noviembre pasado.

Durante su campaña electoral, Kast destacó las políticas carcelarias y de seguridad del régimen salvadoreño y esta vez tiene contemplada una reunión con Bukele para hablar de seguridad e inversiones en el ámbito turístico.

Kast destacó que en El Salvador "siguen avanzando en el tema de la seguridad, pero también en el tema de inversiones turísticas", y manifestó su interés en cómo potenciar el tema del turismo.

En el que es su cuarto viaje al exterior desde que ganara las elecciones, después de visitar Argentina, Ecuador y Perú, el presidente electo chileno comenzará su gira en República Dominicana para reunirse con el presidente Luis Abinader y analizar los temas fronterizos; particularmente la fórmula que adoptó ese país frente a su vecino Haití.

El viaje contempla además una visita el martes a Panamá, donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y al que concurrirán varios mandatarios de la región, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Rodrigo Paz, de Bolivia, y Daniel Noboa, de Ecuador.

Kast tendría una reunión además con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien en marzo asistirá al cambio de mando en Chile. (ANSA).