Chile: Kast viajará a Perú por corredor humanitario

La fecha programada para que el líder ultraconservador llegue a Lima será el 6 y 7 de enero próximos, según confirmó el diario LA NACION.

Además de reunirse con Jerí y su gabinete, Kast tendrá encuentros con algunos empresarios locales, según consigna el medio.

El presidente electo ya sostuvo un primer acercamiento con el gobierno de Jerí, cuando la semana pasada se encontró con el canciller Hugo de Zela en una escala del viaje a Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa.

Se espera que uno de los temas centrales a tratar en el encuentro de la próxima semana entre Kast y Jerí sea el corredor humanitario que impulsa el chileno para buscar una salida a la crisis migratoria por la diáspora venezolana.

Jerí afirmó la semana pasada a la prensa local que busca fijar criterios con Kast y adelantó que existe la alternativa de crear un corredor para casos "estrictamente humanitarios".

