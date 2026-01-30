Chile: Kast visita por segunda vez la megacárcel de Bukele

El mandatario electo llegó a primera hora hasta el lugar en helicóptero, junto a los ministros designados, Trinidad Steinert y Francisco Pérez, para recorrer el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado un modelo de seguridad que incluso ha recibido reclusos desde Estados Unidos.

Kast se refirió a la visita en la previa, con un mensaje en X, donde subió una foto en la aeronave y con el texto: "junto a la ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, partiendo rumbo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador".

"Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo", remarcó en la red social.

Kast ya había visitado en abril de 2024, donde estuvo acompañado por otros dirigentes republicanos, con miras a lo que sería su candidatura presidencial del año pasado. (ANSA).