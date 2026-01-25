Chile: Kast y Dominicana van por acuerdo bilateral y comité de comercio exterior

En una extensa conferencia conjunta, recordaron que Chile fue el primer país latinoamericano, hace 160 años, en reconocer la independencia de República Dominicana; que más de 140.000 turistas chilenos llegan cada año a la isla y que dos miembros de su gabinete estudiaron en Chile.

"Tenemos muchas relaciones que a partir de marzo esperamos incrementar mucho más", declaró Abinader, y adelantó el mutuo interés en un acuerdo bilateral que permita liberar de impuestos los vinos chilenos y los cigarros dominicanos.

Comercio, turismo, seguridad y control fronterizo fueron parte de los temas abordados, que continuarán este domingo con una visita a la frontera con Haití.

"Han sido exitosos identificando a quienes ingresan a la nación y nosotros estamos muy lejos de tener control fronterizo", señaló Kast sobre los diálogos iniciados.

Destacó la reunión de las ministras de seguridad de ambos países y el comité de seguridad que cada lunes sesiona por tres horas, "porque no hay libertad, democracia, progreso, crecimiento sin seguridad, como usted lo manifestó", añadió.

"Acá, más que de muros, se habla de una reja que requiere de cooperación internacional", dijo, apuntando al drama humano, económico y social que vive Haití.

En Chile hay cerca de 200.000 inmigrantes haitianos, la mayoría con residencia regular.

"Ellos anhelan volver algún día a su patria y hoy no es posible", afirmó.

Kast relevó, particularmente, el control biométrico y de identidad que realizan y que esperan replicar en Chile.

"También queremos transformarnos en un polo turístico y tenemos que aprender de los mejores… ustedes claramente van en la avanzada en la atención al turista", señaló Kast, que, como tal, visitó dos veces la isla, la primera vez en 1991.

"Es sorprendente cómo han sacado adelante a la nación en infraestructura, turismo, diversificación económica, salud… han logrado que no solo dependan del turismo", comentó.

La gira a Centroamérica contempla una reunión con el presidente Nayib Bukele en El Salvador y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Además, en Panamá participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. (ANSA).