Chile: Kast y Noboa destacaron diálogo por desafíos en seguridad

Tras una reunión de una hora, ambos líderes optaron por emitir breves declaraciones a través de redes sociales. La presidencia de Ecuador señaló en X que "durante el encuentro abordaron la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones".

Por su parte, Kast afirmó que "comienza una nueva era en las relaciones entre Chile y Ecuador", agradeciendo al Presidente Noboa "por la grata conversación y el espacio para discutir sobre los desafíos comunes que tenemos en materia de seguridad, inmigración y desarrollo comercial y económico".

En un contexto más amplio de su agenda regional, el líder ultraconservador chileno está impulsando activamente la creación de un corredor humanitario para abordar la crisis migratoria.

Sobre este tema, Kast ya ha conversado con el presidente de Perú, José Jerí, y ha extendido invitaciones a Colombia y Brasil para que se sumen a esta iniciativa.

Según reportó el diario El Comercio de Quito, el encuentro bilateral se llevó a cabo a las 11 (14 GMT) en la sede de la Presidencia y tuvo una duración aproximada de una hora.

Posteriormente, entre las 12 (15 GMT) y las 13:30 (16:30 GMT), ambos mandatarios participaron en un almuerzo de trabajo en el Palacio de Carondelet, al que asistieron ministros del Gobierno ecuatoriano.

La agenda de Kast también incluye un encuentro con empresarios ecuatorianos en un hotel de la capital. (ANSA).