Chile.- La candidata de izquierda, abierta al diálogo tras votar en la primera vuelta de las presidenciales de Chile

La candidata de la coalición de izquierda a la Presidencia de Chile, Jeannette Jara, ha votado este domingo, primera vuelta de las elecciones presidenciales, y ha manifestado su disposición a dialogar si es elegida presidenta.

"Quien quiere gobernar tiene que tener la capacidad de gobernar con todos los sectores", ha resaltado Jara tras su votación. "Hay varias propuestas valorables de varios candidatos", ha apuntado, aunque ha argumentado que su mensaje apunta "a la ciudadanía más que a los partidos políticos".

Jara ha instado a la población a votar "informados" y ha advertido de que "el odio y la crítica al otro no da para gobernar un país", en referencia a sus rivales de derecha.

"Voten informados. Elijan bien a quienes van a representarlos en el Parlamento porque para poder cumplir luego con el programa de gobierno se necesitan parlamentarios, diputados y senadores que puedan apoyar a quienes ustedes elijan como futura presidenta o, capaz presidente", ha declarado, según recoge la prensa chilena.

Jara ha votado en el Liceo Poeta Federico García Lorca de la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile, la última de los principales candidatos en ejercer su derecho y arropada por decenas de simpatizantes.

Las mesas electorales estarán abiertas hasta las 18.00 horas, salvo que haya personas esperando para votar en el interior o el exterior de los colegios.

Las encuestas apuntan a que ninguno de los candidatos presidenciales obtendrá la mitad de los votos, por lo que se espera una segunda vuelta que enfrentará previsiblemente a Jara con alguno de los candidatos de la derecha --José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser--, el 14 de diciembre, en lo que podría significar su derrota electoral si sus rivales consiguen alcanzar un consenso para entonces.