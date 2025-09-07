Chile: La candidata de izquierda lidera la última encuesta para las elecciones presidenciales en Chile

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

La candidata de la coalición Unidad por Chile a presidir el país, Jeannette Jara, es la primera en intención de voto (29%) con vista a las elecciones previstas en su primera vuelta para el 16 de noviembre, por delante del ultraderechista José Antonio Kast (27%), según el último estudio de Encuesta Criteria.

Jara, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh) ha crecido dos puntos en intención de voto con respecto a la semana anterior con lo que supera así a Kast (Partido Republicano), que cae un punto. La tercera candidata sería Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente, UDI, conservadora), que se queda en el 17%, tres puntos más que en la última semana, según recoge el diario chileno 'El Mercurio'.

En cuarto puesto está Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, PNL) con el 9%, un punto más, con lo que sobrepasa a Franco Parisi (Partido de la Gente, PDG, centro-derecha), que se sitúa en el 7% tras caer dos puntos. Muy por detrás están Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%). El 8% votaría nulo o blanco.

En una segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast (36-45%) y también frente a Matthei (33-42%).