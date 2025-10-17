Chile: La chilena SQM y Talga Group acuerdan finalizar la joint venture para un proyecto de litio en Suecia

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La filial australiana de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la empresa especializada en materiales y tecnología para baterías Talga Group han acordado de mutuo acuerdo deshacer su ‘joint venture’ para el Proyecto Aero, centrado en la exploración de litio en Suecia, según ha informado Talga Group en un comunicado.

“La decisión es consecuencia de la consideración por las partes de una condición suspensiva no satisfecha en un plazo razonable por la Inspección Sueca de Productos Estratégicos (Autoridad de Inversión Extranjera Directa)”, ha explicado la firma en dicho comunicado.

La finalización del acuerdo es efectiva “inmediatamente” y ninguna de las partes incurre en responsabilidades, tal y como se indicaba en los términos originales de la alianza anunciada hace un año.

El Proyecto Aero alberga minerales críticos que incluyen galio, cesio y litio, descubiertos inicialmente por Talga en programas de muestreo geoquímico de superficie.

La firma ha completado muestreos superficiales adicionales durante el pasado verano cuyos resultados se están resolviendo ahora.

Asimismo, Talga ha manifestado su intención de avanzar en conversaciones con múltiples partes que expresaron interés en Aero, con el objetivo de desbloquear nuevas oportunidades y valor del proyecto.