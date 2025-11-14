Chile.- La conservadora Matthei cierra campaña presentándose como la única opción de la derecha a la Presidencia de Chile

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

La candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a la Presidencia de Chile, Evelyn Matthei, ha celebrado este jueves su acto de cierre de campaña, un evento en el que ha tratado de destacarse entre el principal trío de candidatos de la derecha que completan José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) de cara a las elecciones del próximo domingo.

"Hoy tenemos un triple empate técnico entre los tres candidatos de derecha: cualquiera de los tres puede pasar a segunda vuelta. Pero es evidente que la única que asegura la derrota de la candidata comunista de continuidad de este Gobierno soy yo", ha asegurado, según ha recogido el diario 'LA NACION', presentándose así como la sola alternativa a la elegida para los comicios por el oficialismo dentro del Pacto Unidad por Chile, la exministra de Trabajo Jeannette Jara.

En un acto celebrado en el Estadio Santa Laura, en la comuna santiaguina de Independencia, y amenizado con actuaciones musicales, la candidata de la UDI ha criticado enérgicamente al Ejecutivo presidido por Gabriel Boric, denunciando una "irresponsabilidad política" que la historia, ha predicho, "juzgará de manera implacable".

Centrándose en sus políticas educativa y laboral, ha acusado al Gobierno de Unidad por Chile de haber metido "la mano en las escuelas y liceos, con inexperiencia y dogmatismo". "Sepultaron la esperanza de las familias", ha declarado, aseverando que "el mayor fracaso del Frente Amplio (el partido de Boric) es haber jugado con el futuro de Chile y de nuestros niños y jóvenes".

Como hiciera Kaiser en la víspera, Matthei ha aludido también al expresidente Sebastián Piñera, fallecido en 2024, destacando "el honor" de trabajar con él como ministra de Trabajo entre 2011 y 2013.

"Logramos que se crearan 1.000.000 de empleos en nuestro país. Sé hacerlo", ha subrayado, afirmando haber puesto siempre "el interés de Chile por sobre cualquier interés personal o de un grupo político".

"Por eso reiteradamente insistí en que debíamos hacer una primaria amplia de la centroderecha que evitara una disputa electoral agotadora y estéril. También abogué por una lista única parlamentaria para la oposición", ha señalado ante la ajustada disputa por el espacio político de la derecha que libra con Kaiser y Kast.

Matthei ha sido la última de los cuatro candidatos más favorecidos por las encuestas en realizar su gran acto de cierre de campaña, tras los celebrados por Kaiser en la víspera y por Kast y Jara el martes, si bien éstos han completado su campaña con eventos menores en otras regiones este mismo jueves.

Según la última encuesta publicada por la demoscópica chilena La Cosa Nostra (LCN), con fecha del 30 de octubre, Jara lidera las previsiones en la primera vuelta con un 33,5 por ciento de los votos, seguida por Kaiser y Matthei, ambos con un 19,3, y por Kast, con un 17,7 por ciento. Franco Parisi, del Partido de la Gente, suma apenas un porcentaje del 4,5.