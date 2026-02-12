Chile: La embajada rusa llama a respetar las leyes chilenas

El procedimiento judicial terminó en la suspensión condicional y arraigo nacional de los hechores hasta el pago de $1.000.000 por cada imputado y la prohibición de regresar al país por tres años.

La misión diplomática señaló que fue informada de los hechos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que "de ser necesario, tomaremos medidas para proteger los derechos e intereses legítimos de nuestros compatriotas".

En los últimos años, todos los incendios en las Torres del Paine, destino emblemático y uno de los más visitados por extranjeros en el extremo sur del país, han sido provocados por la imprudencia de turistas extranjeros. Por ello, la fiscalización de ciudadanos chilenos y la divulgación en redes sociales es inmediata y causa indignación. Se trata del segundo episodio protagonizado por turistas rusos en áreas silvestres protegidas.

A fines de enero, otros cuatro rusos fueron sorprendidos ingresando con motos de agua en el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos, cuyo caudal está protegido por su importancia ecosistémica.

Una denuncia ciudadana viralizó el hecho, tras lo cual sus visas fueron canceladas, se ordenó su expulsión del país, previa multa, y se estableció su prohibición de regresar a Chile por un periodo de cinco años.

Junto con el llamado explícito a respetar la legislación chilena, la misión diplomática rusa cerró su mensaje señalando que consideran "recomendable tener en cuenta lo anterior a la hora de planificar viajes a Chile". (ANSA).