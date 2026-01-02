Chile: La ministra de Salud de Boric, en jaque

La controversia se desató tras la intervención quirúrgica del 23 de diciembre en el hospital El Salvador de Santiago, a la madre de Aguilera, de 87 años, por una fractura de cadera. Con el correr de los días, trascendió que no se habrían seguido los protocolos administrativos y se habría alterado el orden de los procedimientos de agenda.

Hoy se conoció el fallecimiento de un paciente laparotomizado (cirugía mayor de abdomen abierto) que tuvo lugar tres días después, el 26 de diciembre, de la postergación de una reexploración agendada por un shock séptico, de acuerdo a información de T13.

El hospital cuestionado asegura que cumplió con los criterios de priorización médica y el gobierno ha reiterado los argumentos: que todas las decisiones clínicas estuvieron basadas en criterios técnicos-asistenciales, dijo el ministro del Interior Álvaro Elizalde.

Se trata de un verdadero escándalo, cuando las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en el sistema de salud público chileno llegan a las 300.000 personas y son parte de la deuda histórica de gobiernos de distinto signo político que se arrastra desde hace más de una década.

Las listas de espera por consulta médica llegan a los más de dos millones de pacientes en la salud pública. Mientras la ministra ha guardado silencio ante los hechos, desde la oposición de derecha anunciaron una denuncia ante el Ministerio Público por tráfico de influencias y eventuales irregularidades en el procedimiento.

Además, recurrieron a la Contraloría de la República y promovieron en el Congreso una comisión especial investigadora.

Parlamentarios del Partido Republicano, del presidente electo José Antonio Kast, exigen al presidente Boric en ejercicio que pida la renuncia inmediata a la ministra.

Pero las críticas son transversales. En el oficialismo, múltiples voces señalan que su permanencia se hace compleja. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, afirmó hoy que si los antecedentes lo ameritan, corresponde su renuncia; su par socialista, el médico Juan Luis Castro, matizó señalando que urge una "auditoría médica" para esclarecer los hechos.

"Saltarse la fila no solamente no se ve bien, no corresponde… hoy más del 70% de las y los chilenos tenemos algún pariente, amigo, vecino en lista de espera", acusó el presidente de la comisión de Salud del Senado, el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, en Biobío Chile. (ANSA).