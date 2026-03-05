Chile: La ministra italiana Bernini en Santiago para toma de posesión de Kast

La ministra Bernini, informó la embajada italiana en Santiago, participará en la solemne ceremonia del "cambio de mando" en el Salón de Honor del Congreso chileno, ubicado en Valparaíso, la mañana del 11 de marzo.

El programa continuará con la participación en otros compromisos institucionales que caracterizan este importante evento de la tradición republicana chilena.

El 12 de marzo, la funcionaria realizará una visita a los observatorios del ESO (Observatorio Austral Europeo), de los cuales Italia es miembro activo y uno de los principales financiadores, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, conocido internacionalmente por la pureza de sus cielos, lo que favorece la actividad de observación astronómica. (ANSA).