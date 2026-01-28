Chile: La población en Chile llega a los 20 millones de habitantes

Sin embargo, las proyecciones demográficas apuntan a un futuro preocupante: se estima que a partir de 2036, Chile experimentará un estancamiento en su crecimiento poblacional, seguido de una reducción gradual que podría llevar la cifra a 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070.

Según el informe, esta tendencia se debe a la continua caída de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida.

A partir de 2028, se anticipa que las defunciones superen a los nacimientos, marcando un hito preocupante en la estructura demográfica del país. Además, se prevé que Chile alcanzará un pico poblacional de 20.643.490 personas en 2035.

El INE también indicó que, en las próximas cinco décadas, la tasa de fecundidad permanecerá por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) se proyecta que caerá de 1,06 nacidos vivos por mujer en 2024 a 0,92 en 2026.

Esta disminución sostenida en la fecundidad está alterando la base de la pirámide poblacional, un fenómeno que se prevé continuará en el largo plazo.

Para 2070, se estima que las personas de 65 años o más constituirán más del 40% de la población total (42,6%), mientras que la proporción de menores de 15 años se reducirá del 16,3% en 2026 a solo un 7,2% para 2070.

El informe del INE también destaca un cambio significativo en la estructura etaria: para 2028 se espera que haya más personas mayores de 64 años que menores de 15 años en el país.

Aunque los efectos de la pandemia de Covid-19 llevaron a una caída en la esperanza de vida de 1,7 años entre 2019 y 2021, las proyecciones sugieren una recuperación, con una expectativa de vida de 88,4 años para 2070 (86,7 años para hombres y 90,2 años para mujeres).

Para este año, la esperanza de vida es de 81,8 años (79,5 años para hombres y 84,3 años para mujeres). (ANSA).