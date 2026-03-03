Chile: la polémica sobre el cable submarino chino arruina la transición Boric y Kast

"El presidente electo llegó a la reunión exigiendo que yo desmienta haberlo informado sobre la situación (del cable submarino y de posibles sanciones), pero como es falso y no lo haré, él decidió interrumpir las siguientes reuniones de coordinación", afirmó Boric en una conferencia de prensa al término de la reunión.

La anunciada cumbre bilateral entre ambos de este martes, cuyo tema principal eran los detalles del controversial cable submarino chino que tiene a Chile en medio de la guerra comercial entre EE.UU. y China, no duró más de 20 minutos.

El presidente saliente reiteró su disponibilidad y voluntad para llevar a cabo las "reuniones necesarias para la transición", pero advirtió que "evidentemente se trata de una estrategia" por parte del líder ultraconservador y que espera "nuevas acusaciones y falsedades" por parte del equipo de Kast.

El presidente electo ya manifestó su alineamiento político con el gobierno de Donald Trump, que espera un cambio de rumbo respecto al proyecto de infraestructura con Pekín, considerado "una amenaza para la seguridad nacional y regional", lo que resultó en sanciones del Tesoro de EE. UU. a tres funcionarios del gobierno de Boric. (ANSA).