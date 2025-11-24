Chile.- La primera encuesta para la segunda vuelta de las presidenciales de Chile da 12 puntos de ventaja a Kast

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La primera encuesta publicada para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile que se celebrarán el 14 de diciembre otorga al candidato de extrema derecha José Antonio Kast una intención de voto del 46%, frente al 34% de la candidata de la coalición de izquierda, Jeanette Jara.

Un 20% no votará, no sabe si lo hará, votará nulo o en blanco, según el estudio elaborado por la empresa demoscópica Cadem.

Si no se tienen en cuenta estos últimos votos, Kast se impondría por 16 puntos (58% a 42%). Además, un 62% de los consultados cree que Kast será el próximo presidente chileno, frente a un 28% que piensa que lo será Jara.

En cuanto a la inclinación de los votantes de candidatos que no pasaron a segunda vuelta, un 34% de los votantes de Franco Parisi votará por Kast, mientras que un 22% lo hará por Jara y un 44% se declara indeciso, nulo o blanco.

El apoyo a Kast está aún más claro entre los afines al Partido Nacional Libertario (PNL) de Johannes Kaiser, con un 92% de respaldo, mientras que en lo que respecta a la conservadora Evelyn Matthei, un 60% apoyará a Kast y un 21%, a Jara.

La encuesta también mide el desempeño del presidente saliente, Gabriel Boric. Un 33% aprueba su gestión, un punto más que en octubre, mientras que la desaprobación está en el 60%, cuatro puntos menos que la semana pasada.