Chile, la primera parada en Latinoamérica de la exhibición del enigmático Banksy

Chile será la primera parada en Latinoamérica de "The Art of Banksy: Without Limits", la exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy, el artista urbano que mantiene su identidad en el anonimato y que maravilla al mundo con sus grafitis y murales callejeros.

Una carpa instalada en el centro cultural Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, recibirá desde el miércoles la muestra de más de 160 obras, murales y esculturas del enigmático artista británico que comenzó a pintar grafitis en la década de 1990 en Inglaterra y extendió su arte callejero para varios países.

"A mí me interesa cómo la gente sale (de la exhibición). Si después de ver más de 160 obras de él hay un cambio de chip en tu cerebro. Si te vuelves más humano, si te vuelves más empático, si rompes esa burbuja de individualismo en el cual nuestra sociedad contemporánea vive", dijo a la AFP Guillermo Quintana, curador y organizador de la exposición desde hace cuatro años.

Comparado con artistas de la talla de Pablo Picasso o Andy Warhol, Banksy plasma en sus obras temas como los derechos de los animales, la migración, política, críticas hacia la corona inglesa, y últimamente sobre el coronavirus y el confinamiento que vivió el mundo durante la pandemia.

La exhibición presentará cuadros originales de Banksy, como un tapete con la leyenda "Welcome", y también réplicas de famosos murales, como el de un grupo de palomas con mensajes antinmigración o el manifestante que lanza flores.

Para las réplicas contó con la colaboración de los artistas Desastre de México y Brookesia de España, y también reclutó a las chilenas Maida K y Antiza, "buscando la equidad de género", dice Quintana.

"Yo creo que no importa si eres chileno, mexicano, alemán, japonés, todos entendemos el mensaje de Banksy", aseveró el curador.

La muestra también presenta una reproducción de una estación del metro de Londres, que sumerge a los visitantes en el mundo del arte callejero de Banksy, la obra "Pulp Fiction", que retrata a las estrellas de la película Samuel L. Jackson y John Travolta apuntando plátanos en lugar de pistolas, y aún imágenes de "Dismaland", una crítica irónica a Disneyland.

- ¿Quién es Banksy? -

Nadie sabe quién es Banksy, cuál es su edad y si realmente es una o varias personas. Mantenerse en el total anonimato "es la parte más divertida de la situación", dice Quintana, quien asegura que el misterio que envuelve a este artista -supuestamente nacido en la ciudad de Bristol- hace que su arte atraiga aún más a la gente y especialmente a los coleccionistas de arte que pagan mucho dinero por sus obras.

"El arte de Banksy no merece distracciones, siempre lo más importante es lo que estás viendo, no el personaje. Quitarte distracciones, ese ruido acerca de si ese personaje es estrambótico, si es ella, si es él, si es un colectivo, hace que todo el punto sea ver solamente su obra", asegura este mexicano de 38 años, quien en apariciones públicas suele ocultar su rostro tras una máscara de plástico con la inscripción: Orgullosamente Feminista.

Quintana sostiene que su relación con Banksy es de "admiración" aunque desliza que al artista urbano "no le gustan" este tipo de exhibiciones y que el morbo por saber quién es "existe para todos lados y para muchas cosas".

"¿Quién es Banksy? A veces me veo al espejo y puedo ser, o te veo a ti y puedes ser, o veo a todos ustedes y pueden ser, es más, creo que todos somos Banksy", manifestó.

Tras su periplo en Santiago, la exposición se montará en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México.

