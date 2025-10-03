Chile: La selección se concentra este sábado en Valencia para preparar el Mundial de Cilismo en Pista

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección española de ciclismo en pista se concentra este sábado 4 y hasta el miércoles 8 en el Velódromo Lluis Puig de Valencia para preparar el Campeonato del Mundo de Pista, que se celebrará en Santiago de Chile entre el 22 y el 26 de octubre.

Los ciclistas participantes en esta concentración serán los fondistas Albert Torres, Álvaro Navas, Beñat Garaiar, Eñaut Urkaregi, Joan Martí Bennassar y Xavier Cañellas y los velocistas Alejandro Martínez, Axel Moreno, Esteban Sánchez, Helena Casas, Pepe Moreno y Sandro Abadía, informó la RFEC.

La selección española de pista se pondrá en marcha para tratar de alcanzar la cita en la mejor condición posible y el seleccionador nacional, Juan Peralta, junto al coordinador Javier Zahonero, han decidido concentrar durante cinco días, del 4 al 8 de octubre, a los convocados en el Velódromo Lluis Puig de Valencia.

El trabajo se centrará principalmente tanto en la velocidad por equipos como en la persecución por equipos masculina y el principal objetivo será evaluar el rendimiento de los corredores para determinar la composición de la Velocidad por equipos y de la cuarteta de persecución. Además, trabajarán la sincronización de los equipos, para encontrar la mejor eficiencia a cadencias y ritmos de competición.