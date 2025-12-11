Chile.- La tasa de desempleo de la OCDE sufre otro parón estadístico en octubre al no disponer de datos de EE.UU.

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) correspondiente al mes de octubre no se ha podido calcular por la falta de datos de Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, este último aún afectado por la resaca estadística del 'cierre' del Gobierno.

El desempleo de la OCDE venía encadenando hasta septiembre 41 meses seguidos en el 5% o por debajo de esta cifra. Después, el paro siguió en octubre sin cambios en 21 países de la OCDE para los que sí había datos, aumentó en siete y disminuyó en cuatro.

Cuatro naciones se anotaron en el décimo mes del año una tasa igual o inferior al 3%, mientras que solo España (10,5%) y Finlandia (10,3%) obtuvieron un número de dos dígitos, sin cambios y siete décimas más, respectivamente.

Junto a España y Finlandia, en lo alto de la clasificación de países con mayores tasas de paro se situaron Suecia (9,3%), Colombia (9%) y Grecia (8,6%). Por contra, los niveles más bajos se dieron en Japón, México y Corea del Sur (2,6%), Israel (3%) y Chequia (3,2%).

Entre los menores de 25 años, se ha consolidado la tendencia a la baja de paro juvenil entre los Estados nórdicos y bálticos, que habían desplazado a España del liderato de esta métrica momentáneamente.

Así, España (25,3%), Finlandia (24,8%) y Suecia (24,6%) encabezaron los primeros puestos. De su lado, los menores niveles de desempleo en esta franja etaria se observaron en Japón (3,5%), Israel (6,1%) y México (6,2%).