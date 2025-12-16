Chile.- La UE felicita a Kast y espera trabajar con su Ejecutivo para "profundizar la relación" con Chile

BRUSELAS, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea (UE) ha expresado este martes su felicitación a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales de Chile, ante el que ha llamado a trabajar conjuntamente para "profundizar la relación". En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE felicita al candidato ultraderechista por su elección como presidente de Chile, "y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral pacífico y ordenado". "Esperamos trabajar con Kast y su Administración, y seguimos comprometidos con profundizar nuestra relación en todos los ámbitos de interés mutuo", ha indicado, recalcando que la asociación "sólida" entre Bruselas y Santiago se basa "en valores comunes, incluido un compromiso compartido con la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho". En este sentido, ha recordado el reciente Acuerdo Marco Avanzado para elevar la cooperación, al tiempo que se abordan desafíos regionales y mundiales y se dan pasos en la transición verde y digital. Kast prometió que será el presidente de "todos" los chilenos tras alzarse con la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales celebrada este domingo en el país latinoamericano. Se hizo con un 58,61% de votos, por delante del 41,39% de su rival, la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara.