Chile lanza bonos sostenibles por 3000 millones de euros en dos tramos: IFR
7 ene (Reuters) - Chile lanzó el miércoles bonos por 3000 millones de euros en dos tramos, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG, que se suma a otro anuncio de emisión de deuda en dólares a cinco años.
El país sudamericano lanzó 1500 millones de euros a 6 años, a una tasa midswap más 85 puntos básicos y 1500 millones de euros a 10 años a midswap más 105 puntos básicos, de acuerdo a IFR.
Chile había mandatado a Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Santander y Société Générale para sostener reuniones con inversionistas, según el reporte. (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier López de Lérida)