Chile lanza estrategia sobre minerales críticos

La ceremonia fue presidida por el presidente Gabriel Boric.

Esta estrategia se basa en el reconocimiento del elevado potencial geológico de Chile, su consolidada tradición minera y la disponibilidad de capital humano especializado, en un contexto internacional caracterizado por una creciente competencia por el acceso a suministros sostenibles de minerales clave para las tecnologías limpias, la electromovilidad y las energías renovables.

La ministra de Minería, Aurora Williams, anunció los detalles a través de su cuenta oficial en X, enumerando 14 minerales con potencial de desarrollo e ilustrando los cinco pilares del plan: aumento y diversificación de la producción, promoción de una minería responsable con mayor valor agregado, integración en las cadenas globales y desarrollo de capacidades habilitantes.

Además, la estrategia incluye la simplificación de los procedimientos de autorización, la mejora de la información geológica, la protección ambiental y el apoyo a las comunidades locales, con el objetivo de ampliar la matriz productiva y consolidar el liderazgo de Chile en el sector minero (ANSA).