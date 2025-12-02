Chile.- Level ya opera como aerolínea independiente y prevé sumar un octavo avión hacia América en 2026

BARCELONA, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

Level ha empezado a operar como aerolínea de forma independiente de Iberia dentro del grupo IAG, y prevé sumar un octavo avión en 2026 para reforzar su estrategia en los destinos americanos, que actualmente incluye vuelos desde Barcelona hacia Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Así lo ha explicado este martes el CEO de Level, Rafael Jiménez, en una atención a los medios en la que ha apuntado que desde este lunes la compañía tiene capacidad para gestionar los contratos con proveedores, derechos de tráfico y gestión de pasajeros, tras obtener el Certificado de Operador Aéreo (AOC) hace justo un año.

"Terminaremos el año con alrededor del 90% de puntualidad, lo que nos sitúa dentro del grupo IAG como la aerolínea con mejor puntualidad en el largo radio y hemos alcanzado el pasajero 3 millones", ha destacado Jiménez, quien descarta que la compañía empiece a operar en Asia, aunque sí que abre la puerta a incorporar nuevos destinos americanos.

Estas novedades coinciden con el reciente anuncio de la incorporación del sistema de conectividad Starlink para mejorar la conectividad a bordo, que estará operativo a finales de 2026 y será gratuito.

Asimismo, este año, Level ha incrementado su personal en un 750%, alcanzando alrededor de 600 empleados, mientras que hace un año la cifra apenas superaba la treintena, y ha duplicado el número de asientos ofertados entre 2019 y 2025, rozando el millón de asientos este año.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Jiménez ha puesto en valor que, desde 2023, la compañía es "el operador hegemónico de largo radio en el Aeropuerto de Barcelona".

"Es un orgullo, porque Barcelona es un territorio en el que IAG quiere poner mucho foco", ha manifestado el CEO de Level, quien sostiene que todavía queda margen de crecimiento en la instalación.

Aunque ha apuntado que su plan de crecimiento es independiente a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, considera que la mejora de las instalaciones "sería importante" para la aerolínea.

UN INVIERNO "RÉCORD"

A principios de noviembre, Level inició su programa de invierno "con la mayor capacidad de su historia", ofreciendo cerca de 400.000 asientos, casi el doble que en la temporada anterior.

En concreto, pone a disposición un 58% más de asientos que el invierno pasado en sus vuelos entre Barcelona y Estados Unidos, y en el mercado sudamericano supera los 190.000 asientos, lo que equivale a un aumento del 40% frente al invierno anterior.