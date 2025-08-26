Chile: Liberado tras 15 años por matar a ex jefe de Ejército

Zara Holger, exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) —la policía política del dictador Augusto Pinochet— fue condenado 36 años después de los hechos.

En 2010, la justicia chilena lo sentenció en primera instancia a dos penas de 10 años y un día por homicidio calificado y 541 días por asociación ilícita.

Otros condenados incluyen al fallecido ex general Manuel Contreras, líder de la DINA, sentenciado a dos cadenas perpetuas, y el ex brigadier Pedro Espinoza, quien aún cumple 20 años por cada crimen.

La Corte Suprema finalmente rebajó la condena de Zara Holger a 15 años y un día. Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, formó parte del comando que planeó y ejecutó el primer magnicidio fuera de Chile, ordenado por Pinochet.

Especializado en comando y paracaidismo, lideró la red de inteligencia en Buenos Aires y coordinó acciones con agentes uruguayos.

Prats y su esposa murieron a causa de un explosivo colocado en su vehículo en el barrio bonaerense de Belgrano.

El doble asesinato fue parte de la Operación Cóndor, una red de coordinación entre dictaduras del Cono Sur para eliminar opositores, apoyada por Estados Unidos. (ANSA).