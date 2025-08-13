Chile, líder mundial en participación femenina en minería

En 2024 las chilenas lideraron la participación femenina en la gran minería a nivel mundial. De acuerdo al último Monitoreo de Indicadores de Género en el país, representan el 23,1% de la dotación en empresas de la gran minería, alcanzando 12.280 trabajadoras de un total de 53.106, superando así a Australia (21,5%), Sudáfrica (20%) y Canadá (18,6%).

Los datos son parte de la alianza entre el Consejo de Competencias Mineras y Eleva, programa de formación de talentos para sectores productivos estratégicos del país, y marca un enorme progreso desde 8,9% que registraba la presencia de mujeres en 2018.

"Las políticas de igualdad de género de Estado transforman vidas. En 10 años se revirtió la histórica exclusión de mujeres en minería con planes públicos, colaboración privada y soporte de instituciones educativas", destacó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Apoyados por trece grandes mineras como Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP, Codelco, Collahuasi y SQM, entre otras, los datos reflejan avances concretos en inclusión y también un cambio cultural profundo.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que la cifra "refuerza nuestro liderazgo y convierte este monitoreo en una herramienta valiosa", pero también plantea el desafío de seguir incorporando "a más mujeres y asegurar que puedan desarrollar y mantener una carrera en la industria minera".

