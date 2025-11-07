Chile.- Luis Ángel Maté y Pilar Fernández dan el doblete al KH-7 en la primera Titan Forest Patagonia

BARCELONA, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El equipo KH-7 hizo historia este viernes en la primera edición de la Titan Forest Patagonia al lograr un nuevo doblete con las victorias de Luis Ángel Maté y Pilar Fernández en las categorías masculina y femenina, respectivamente, tras cuatro exigentes etapas en la región chilena de Aysén.

Maté, que estrenó su palmarés en las Titan World Series, se impuso en la general con nueve minutos de ventaja sobre el chileno José Luis 'Pipo' Rodríguez y casi media hora respecto a Haimar Zubeldia. El ciclista marbellí cimentó su triunfo con una victoria en la primera jornada y una sólida gestión de la carrera en las tres etapas restantes, dominadas por el ritmo y la estrategia del equipo KH-7.

"Estamos extremadamente contentos de haber conseguido la victoria para KH-7 en esta primera edición de la Titan Forest Patagonia. Ha sido una Titan muy diferente a las que estamos acostumbrados. Hemos cambiado el amarillo del desierto por el verde de la Patagonia, con mucho frío por la mañana y calor durante el día, en un decorado de cine y con una región de Aysén que nos ha tratado muy bien. Estoy convencido de que esta carrera ha venido para quedarse", celebró Maté tras cruzar la meta.

En categoría femenina, Pilar Fernández no dio opción a sus rivales. La madrileña, que ya había ganado la Skoda Titan Desert Marruecos y fue segunda en la reciente Titan Almería, dominó las cuatro etapas y se llevó la general con más de tres horas de margen sobre la chilena Daniela Rojas. La también local Camila Andrade completó el podio.

"Hemos conseguido la cuarta victoria y ganar la general. Estoy muy contenta y emocionada por llevarme la segunda Titan en un año. Aunque he tenido muchos contratiempos, ha acabado muy bien y me ha encantado la experiencia. Ojalá pueda volver el año que viene", explicó Fernández.

La Titan Forest Patagonia, nueva cita del calendario de las Titan World Series, se disputó entre los bosques y montañas de la Patagonia chilena con condiciones extremas de frío matinal y calor diurno. La aventura, marcada por los espectaculares paisajes del sur de Chile, reunió a ciclistas de todo el mundo en un reto de resistencia y naturaleza salvaje.

Con este resultado, el KH-7 repite la gesta lograda meses atrás en la Titan Desert Marruecos, donde también firmó un doblete histórico con Andrey Amador y la propia Pilar Fernández, confirmando su dominio en las pruebas por etapas del circuito Titan Desert.