Chile: Lula asistirá a la toma de posesión de Kast en Chile

La presencia de Lula, quien mantiene afinidad política con Boric, se suma a la de otros 12 jefes de Estado que también estarán presentes, incluyendo al rey Felipe VI de España y al presidente de Argentina, Javier Milei.

La participación del mandatario brasileño se da en un contexto de alta tensión que se prevé habrá en la ceremonia, considerando el abrupto quiebre en las negociaciones del traspaso de poder que se produjo este martes entre Boric y Kast.

Este evento ha generado inquietudes sobre el clima político en el país.

Por su parte, Kast había expresado su deseo de que Lula y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajen a Chile para dialogar sobre el apoyo de ambos países a la candidatura de la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, el futuro de esta postulación dependerá de la decisión del nuevo líder chileno, quien deberá definir si ratifica o retira su respaldo a Bachelet, un movimiento que podría acarrear importantes repercusiones en su administración.

