Chile: mal tiempo impide cita de presidente electo Kast con Bukele

El imprevisto no permitió al líder de ultraderecha hacer la escala en esa ciudad para trasladarse al país centroamericano, donde tenía previsto además visitar el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de Bukele.

El equipo de Kast está buscando alternativas para concretar la cita con Bukele en el corto plazo, una vez que el mandatario electo participe este miércoles en el Foro de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá, según consigna el sitio de noticias Biobío Chile.

Kast permanecerá en República Dominicana, donde el fin de semana se reunió con el presidente Luis Abinader y visitó la frontera con Haití, para conocer la fórmula de control de la migración de ese país.

En este periplo viaja acompañado de su esposa María Pía Adriasola y sus futuros ministros de Seguridad Trinidad Steinert y de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna.

