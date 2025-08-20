Chile: Malestar de chilenos por postulación de Daniel Jadue

(Santiago de Chile, 19 AGO) La presentación del exalcalde comunista Daniel Jadue como candidato a diputado en Chile desató una ola de críticas, dado que enfrenta acusaciones de fraude al Fisco, cohecho y estafa, con una posible pena de 18 años de cárcel.

La situación generó un intenso debate político, especialmente entre la oposición y el oficialismo.

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast exigió explicaciones a Jeannette Jara, la candidata oficialista de la izquierda, sobre su decisión de incluir a Jadue en la lista.

Jara, visiblemente molesta, afirmó que fue una decisión de los partidos, en particular del Partido Comunista (PC), y se negó a asumir la responsabilidad de dar explicaciones.

Desde la derecha, Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró que competirá directamente contra Jadue en el mismo distrito, declarando: "vamos a derrotar al comunismo en su cuna".

Evelyn Matthei, abanderada de la derecha tradicional, calificó la nominación de Jadue como "una burla para todos los chilenos honestos", subrayando que Chile necesita líderes limpios y no "operadores políticos con prontuario".

Aunque el PC defendió la presunción de inocencia de Jadue, el resto del oficialismo mostró su incomodidad.

El diputado Eric Aedo, de la Democracia Cristiana, reconoció que es una "mala señal" llevar candidatos con "complejidad judicial".

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, también parte del comando de Jara, fue claro: "si hubiera dependido de mí, yo no lo hubiera llevado como candidato".

A pesar de que existe un plazo legal de 10 días para impugnar candidaturas, la posible inconstitucionalidad de Jadue, dado que no pueden ser candidatos aquellos acusados de delitos con pena aflictiva, ya está generando un considerable ruido político.

Lagos Weber advirtió que "el PC debe hacerse cargo de las consecuencias".