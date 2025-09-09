Chile mantiene su tasa de interés en 4,75%

El Banco Central de Chile (BC) decidió el martes mantener en 4,75% la tasa de política monetaria (TPM), ante un escenario de inflación que se mantiene sobre la expectativa en los próximos meses.

Al final de su Reunión de Política Monetaria, el BC decidió mantener por unanimidad la tasa en 4,75% tras el recorte de 0,25% adoptado en la anterior reunión, informó la institución en un comunicado.

De acuerdo al instituto emisor, la decisión se adoptó tras considerar que "se mantienen diversos focos de incertidumbre" en el ámbito exterior, en particular por los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales.

A nivel local, se consideró que la inflación subyacente (que excluye los precios muy volátiles) "en los próximos doce meses será mayor a la considerada en junio".

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la inflación interanual de Chile llegó a 4% en agosto, sin ninguna variación en el índice de precios al consumidor (IPC) del mes.

Chile cerró 2024 con una inflación de 4,5%.

Para este 2025, el Banco Central estima que el IPC cierre en torno al 3,7%, aun por sobre su meta del 3%.

