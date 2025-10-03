Chile: Marc Bernal, principal novedad en una convocatoria de la Sub-21 marcada por el Mundial Sub-20

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal es la principal novedad de la convocatoria del seleccionador sub-21 español David Gordo para los partidos contra Noruega, amistoso, y frente a Finlandia, de clasificación para el próximo Europeo Sub-21, en una lista con muchas bajas debido al Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile.

El mediocentro catalán regresó de una larga lesión dando una asistencia a Robert Lewandowski en el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports ante el Valencia, tras estar más de un año lesionado. Ahora, Bernal aparece por primera vez en una lista de 'La Rojita', al igual que el portero Bruno Iribarne (Almería), el lateral Iván Fresneda (Sporting CP), los centrocampistas Mario Martín (Getafe), Miguel Carvalho (Al-Qadsiah) y Pau Prim (Al-Sadd) y el delantero Sergio Rodelas (Granada).

Caras nuevas que se deben, en parte, a la coincidencia de esta ventana de partidos internacionales con la participación de la selección Sub-20 en el Mundial de la categoría en Chile. De la anterior convocatoria de septiembre, han causado baja por este motivo Fran González (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing de Santander), Joel Roca (Girona), Iker Bravo (Udinese) y Pablo García (Real Betis).

El viernes 10, en el Pedro Escartín de Guadalajara (21.00), la selección jugará un amistoso ante Noruega, mientras que el martes 14, en el Estadio Castalia de Castellón, se medirá (18.30) a Finlandia en el tercer compromiso de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

--LISTA DE CONVOCADOS:

PORTEROS: Astralaga (Granada), Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Bruno Iribarne (Almería).

DEFENSAS: Iván Fresneda (Sporting CP), Álex Jiménez (Bournemouth), Mosquera (Arsenal), Simo Keddari (Al-Arabi), Jacobo Ramón y Álex Valle (Como 1907), Yarek (PSV) y Rafa Obrador (Benfica).

CENTROCAMPISTAS: Marc Bernal (FC Barcelona), Mario Martín (Getafe), Chema Andrés (Stuttgart), Miguel Carvalho (Al-Hazem), Gerard Hernández (Al-Arabi) y Pau Prim (Al-Sadd).

DELANTEROS: Ángel Ortiz (Real Betis), Eliezer Mayenda (Sunderland), Sergio Rodelas (Granada), Matías Fernández-Pardo (Lille), Gonzalo García (Real Madrid) y Marc Guiu (Chelsea).