Chile: Marco Rubio vendría a asunción de Kast

Aunque en OPE evitaron confirmar la visita, en el entorno del presidente electo ya afirman que constituye un gran gesto del gobierno de Donald Trump, tendiente a restablecer los vínculos entre ambos países, luego de una tensa relación con la administración saliente.

"Es una señal importante de EE.UU. de fortalecer y mejorar las relaciones con Chile", afirmó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, de la actual oposición de derecha, UDI.

"Es importante por el cambio en el ciclo político", apuntó desde el mismo partido el diputado Jorge Alessandri, quien reveló que se le había pedido al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, que Washington enviara una figura de alto nivel para el cambio de mando.

Para ceremonias de traspaso de mando, el Departamento de Estado de EE.UU. suele enviar al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Así aconteció en marzo de 2022 para la asunción del presidente Boric; y en Bolivia, en noviembre pasado, para la toma de mando de Rodrigo Paz.

En Chile, la única vez que una delegación estadounidense fue encabezada por una figura de primer nivel fue en 2014, para la asunción del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando asistió Joe Biden, actual expresidente y entonces vicepresidente de Barack Obama.

Tras la victoria electoral de Kast, Rubio adelantó que "Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial". (ANSA).