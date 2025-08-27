Chile: Maripán rechaza nueva acusación

El propio Maripán reveló en su cuenta de la red social Instagram haber recibido una nueva denuncia de una mujer con quien mantuvo una relación, pero aclaró que se trata de hechos "carentes de veracidad".

El zaguero de 30 años negó "categóricamente" el hecho que se le atribuye y subrayó que utilizar las redes sociales "para denigrar a otros es una práctica inaceptable que no debería tener espacio en nuestro ambiente".

Castillo difundió en sus cuentas de redes sociales la nueva denuncia contra Maripán, acusado ahora de haber "influido" negativamente "sobre mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica".

Maripán, ausente en la caída por 5-0 que Torino sufrió contra Inter en la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A, agregó en su publicación estar concentrado en su "familia, mi gente, mi selección y mi club, con toda la energía y el entusiasmo de siempre".

El defensor chileno consideró que esta nueva denuncia "constituye parte de una maniobra claramente extorsiva y descaradamente difamatoria" de parte de Castillo, quien, según Maripán, dijo estar dispuesta a retirar la querella "a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos chilenos, o sea, casi 300.000 euros".

"Rechazo categóricamente este tipo de prácticas, que constituyen un abuso del sistema judicial y una forma ilegítima de presión, reafirmando mi compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento de la verdad a través de las vías legales pertinentes", completó Maripán. (ANSA).