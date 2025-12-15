Chile: Milei felicita a Kast, "liberación del yugo socialista"

"Estoy muy feliz por la contundente victoria de mi amigo en las elecciones presidenciales chilenas!", escribió el líder ultraliberal en X. Y enfatizó que la victoria de Kast representa "un paso más en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada en nuestra región".

También expresó su confianza en que ambos partidos trabajarán para asegurar que América Latina se libere "del yugo opresor del socialismo del siglo XXI".

La victoria de Kast también generó una respuesta significativa de otros líderes conservadores regionales. Desde Paraguay, el presidente Santiago Peña expresó su confianza en la colaboración futura para "fortalecer la amistad y la cooperación entre ambos países".

Desde Bolivia, el recién elegido presidente Rodrigo Paz interpretó el triunfo de Kast como "una victoria de los valores que compartimos y un mensaje claro de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la libre economía".

"Comienza un nuevo capítulo para Chile y la región. Desde Ecuador, reafirmamos nuestro compromiso de profundizar nuestra colaboración", escribió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en las redes sociales.

Por su parte, el gobierno del presidente panameño José Raúl Mulino deseó a Kast éxito en el logro de sus objetivos, en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno. Y el interino de Perú, José Jerí, enfatizó que habían surgido "puntos de coincidencia naturales" con el presidente electo chileno, en particular en la necesidad de combatir conjuntamente la delincuencia y el crimen transnacional.

Líderes progresistas de América Latina también felicitaron al presidente electo chileno.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en que trabajarán juntos "por el bien de nuestros países y la región". Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió trabajar para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, al tiempo que felicitó al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral "democrático, transparente y ordenado".

El mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro fue más contundente: "Del sur y del norte vienen vientos de muerte.

Cuidado, grandes colombianos, que vienen por nosotros, y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y los pasos de los vencedores!", publicó en X. (ANSA).