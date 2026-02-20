Chile: Ministro de Transportes chileno, "me han revocado la visa a EE. UU."

"Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente", señaló en un video subido a las redes sociales.

Al destacar el trabajo realizado en cuatro años, el secretario de Estado explicó que "dentro de esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sídney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur".

En alusión al proyecto de cable oceánico con China, hizo ver que Chile "tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito".

"Estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional", enfatizó.

Aclaró entonces que en los últimos meses "no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación", añadió.

Muñoz dijo que "una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios. Primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston". (ANSA).