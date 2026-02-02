Chile: muere el juez que encarceló al jefe de la DINA de Pinochet

Con una trayectoria de medio siglo en el Poder Judicial, del cual se retiró al cumplir 75 años, Bañados investigó en los años 90, apenas retornada la democracia Chile, connotados procesos como el llamado Caso Lonquén, por la desaparición de 15 personas detenidas en 1973.

Sin embargo, la principal causa que lo llevó a la palestra pública fue la investigación en Chile del atentado explosivo en Washington que le costó la vida a Orlando Letelier, excanciller de Salvador Allende, y a la estadounidense Ronni Moffit, en septiembre de 1976.

Bañados, en tiempos en que Pinochet se mantenía como comandante en jefe del Ejército, logró acreditar la participación de un hombre de confianza del dictador: el "intocable" Manuel Contreras.

El ministro, como juez especial de la Suprema, condenó a Contreras a siete años de cárcel, una pena menor considerando sus delitos, pero que permitió encarcelarlo y propiciar nuevas condenas que sumaron 529 años de prisión por secuestros, desapariciones forzadas y homicidios.

La detención de Contreras no fue fácil. En septiembre de 1991 el juez ordenó encarcelarlo tras someterlo a proceso por el asesinato de Letelier.

Contreras se había refugiado en un fundo de la localidad sureña Fresia y tras duras negociaciones fue sacado por la policía civil y trasladado a un recinto militar en Santiago, donde permaneció 10 meses recluido antes de conseguir la libertad bajo fianza.

Era una época en que se mantenía la tensión de Pinochet con el Gobierno, y que el militar había mostrado públicamente a fines de 1990 con el llamado "ejercicio de enlace", un acuartelamiento sin aviso al entonces presidente Patricio Aylwin.

Bañados dictó en 1993 la condena contra el exjefe de la DINA que fue ratificada por la Corte Suprema en 1995. Ese año Contreras se atrincheró nuevamente en el fundo "El Viejo Roble" en Fresia y luego -alegando problemas de salud- en el Hospital Naval de Talcahuano, resistiendo su arresto antes de ser trasladado a la cárcel de Punta Peuco.

El hombre fuerte de Pinochet fue enviado prisión definitivamente el año 2005, después de una caótica y resistida detención en su domicilio en el sector oriente de Santiago.

Contreras comenzó entonces a cumplir las condenas por más de 100 casos judiciales. En 2023, tras una agonía de 10 meses en el hospital militar de Santiago, falleció a los 86 años. (ANSA).