Chile niega permiso de atención médica a buque médico chino

SANTIAGO, 27 feb (Reuters) - Chile negó a un buque hospital chino el permiso para prestar servicios médicos en su paso por la turística ciudad de Valparaíso, argumentando que la nave carecía de la autorización legal requerida

La medida ocurre pocos días después de que ambos países se vieron envueltos en una disputa con Estados Unidos sobre los planes para un cable submarino

El buque Silk Road Ark inició en septiembre la misión Harmony 2025 para visitar Nauru, Fiji, Tonga, México, Jamaica, Barbados, Brasil, Perú, Chile y Papúa Nueva Guinea para "proporcionar servicios médicos humanitarios", según la página de internet del Ministerio de Defensa de China

La unidad del Ministerio de Salud de la región de Valparaíso dijo que a fines de 2025 recibió vía Cancillería una solicitud de jornadas de atención a la población en la nave visitante, lo que llevó a un análisis técnico y jurídico

"Como autoridad sanitaria resolvimos que no resulta procedente la autorización de funcionamiento de este operativo de salud en las instalaciones del buque", dijo en referencia al código sanitario local, que reserva esas prestaciones a profesionales acreditados en el país

"El buque hospital no cuenta con autorización sanitaria de sus instalaciones, a lo que se suma a que, al no ser una actividad del Ministerio de Salud, se complejiza hacer seguimiento a las atenciones realizadas", agregó

La medida aparece en medio de la reciente tensión luego de que Estados Unidos restringió la visa a tres funcionarios chilenos al acusarlos de estar vinculados a situaciones que pondrían en riesgo la seguridad regional en medio de preocupaciones por el proyecto para instalar un cable submarino de fibra óptica entre Chile y China

En su campaña de acercamiento y proyección global, el buque hospital no prestó atenciones médicas, al menos en sus recaladas en Brasil y Uruguay. (Reporte de Fabián Cambero, con colaboración de Lucinda Elliott y Brendan O´Boyle, Editado por Manuel Farías)