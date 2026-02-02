Chile oficializa candidatura de Bachelet a Secretaría General de la ONU con apoyo de Brasil y México

SANTIAGO (AP) — El presidente chileno Gabriel Boric oficializó el lunes la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas y adelantó que la postulación se realizará de forma conjunta con Brasil y México.

Desde el Palacio de La Moneda de Santiago, Boric afirmó que la candidatura de la exmandataria, anunciada el pasado septiembre, ya ha sido inscrita en las Naciones Unidas y agradeció el apoyo brindado por Brasil y México, los “dos países más poblados de América Latina”.

“Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”, dijo el jefe de Estado, a quien le queda poco más de un mes en el cargo.

“Esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, completó.

Boric había anunciado la postulación de Bachelet durante su último discurso ante la ONU, en septiembre del año pasado en Nueva York, en el que criticó duramente “el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas”, en donde “nunca un secretario general ha sido mujer” en sus 80 años de historia.

Al oficializar la candidatura el lunes, el mandatario reiteró que Bachelet —quien estuvo al mando de Chile entre 2006 y 2010 y 2014 a 2018— “no es sólo una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global” sino también “es una mujer con una biografía que es profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización”.

Bachelet, de 74 años, cuenta con una larga carrera en organizaciones internacionales, en la cual destaca su labor como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que desempeñó entre 2018 y 2022. Además, ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU entre 2010 y 2013.

La expresidenta chilena expresó desde La Moneda sentirse “muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México” y agradeció el respaldo de las respectivas naciones.

“Asumo la tremenda responsabilidad”, aseguró. “Me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por tres países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes”.

Bachelet reconoció las “dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante” que ha marcado la agenda global en los últimos años, pero sostuvo que, al frente del organismo, seguirá “apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar las Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo”.

Agregó que ante las “crisis múltiples” que azotan el mundo actual, la ONU “debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados”.

En la misma línea se manifestó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien alabó la trayectoria de la chilena y afirmó que “es con mucho honor que Brasil apoya” su candidatura.

“Su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo la acreditan para conducir la ONU, en un contexto internacional marcado por conflictos, desigualdades y retrocesos democráticos”, manifestó el líder brasileño en X.

La candidatura de Bachelet se ha convertido en una de las prioridades de Boric antes de que deje el cargo el próximo 11 de marzo, cuando pasará las riendas del país al ultraderechista José Antonio Kast.

Kast y Bachelet llegaron a reunirse poco después de la victoria del presidente electo, quien dejó en el aire su apoyo a la postulación de la socialista a la secretaría general de Naciones Unidas. Tras conocer la oficialización, el ultraderechista volvió a esquivar el tema y dijo que no se pronunciará hasta que asuma la presidencia.

“Yo no tengo por qué pronunciarme si es acertado no acertado lo que ha hecho el presidente de la república", dijo en declaraciones a periodistas en la costera localidad de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de Santiago.