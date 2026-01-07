Chile ofrece bonos por más de US$ 4.300 millones en euros y dólares: IFR

7 ene (Reuters) -

Chile lanzó el miércoles deuda por más de US$4.300 millones, una parte en bonos sostenibles por 3.000 millones de euros en dos tramos y otra de US$850 millones en Estados Unidos, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.

El país sudamericano lanzó 1.500 millones de euros a seis años, con una tasa midswap más 85 puntos básicos, otros 1.500 millones de euros a 10 años a midswap más 105 puntos básicos, y US$850 millones con un tipo de 68 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, según publicaciones de IFR.

Chile había mandatado a Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Santander y Société Générale para sostener reuniones con inversionistas, según uno de los reportes.

(1 euro = US$1,688) (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier López de Lérida)