Chile: once mujeres en el gabinete de Kast, "renace" la primera dama

De 24 ministerios, once carteras serán lideradas por mujeres en el gabinete que acompañará al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su mandato, en el cual, además, se restablecerá la figura de primera dama para la esposa del futuro mandatario, que fue disuelta por la actual administración.

La abogada conservadora María Pía Adriasola (61 años), esposa de Kast desde hace 34 años, madre de 9 hijos y seguidora del movimiento de Schoenstatt, ha preparado su desembarco en La Moneda con encuentros con ex primeras damas, como Cecilia Morel viuda de Sebastián Piñera; Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos y Marta Larraechea, esposa de Eduardo Frei.

Aunque aún se desconoce el sello que le dará al rol, su marido ha afirmado que "Pía va a ser una tremenda primera dama".

Entre las secretarias de Estado destaca la apuesta por la periodista y actriz Mara Sedini (40 años), que ofició de vocera en campaña y fue confirmada en ese rol en la Secretaría General de Gobierno. Independiente de derecha, destacó como panelista en un programa de TV caracterizado por las declaraciones altisonantes desde donde saltó al comando. En su currículo figura el haber sido corista de la famosa cantante nacional Myriam Hernández.

La mujer fuerte del gabinete será la exfiscal María Trinidad Steinert (55 años) como ministra de Seguridad.

Independiente, logró notoriedad pública en causas contra la banda transnacional Tren de Aragua. "Es requisito esencial que las personas vuelvan a estar tranquilas para que puedan planificar su futuro", señaló en sus primeras declaraciones.

En Salud debutará la médico cirujana May Chomali (67 años). Independiente y hermana del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, es especialista en Salud Pública y ostenta un Magister en Epidemiología. "Estamos enfermos de soledad, de agresividad. Debemos tratarnos mejor los unos a los otros", ha dicho.

El ministerio de la Mujer y Equidad de Género quedó en manos Judith Marín (30 años). La más joven del gabinete, militante del Partido Social Cristiano, presidenta de jóvenes evangélicos de la universidad donde estudió pedagogía, ya despierta resquemores sobre el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Marín era partidaria de eliminar esta cartera y es contraria al aborto en tres causales, vigente en Chile.

El área de Deportes será guiada por la ex atleta olímpica Natalia Duco (36 años). Independiente, como deportista ostenta varios hitos; entre ellos es récord nacional en el lanzamiento de la bala con 18.97 metros, estuvo en cuatro Juegos Olímpicos; en Londres 2012 fue octava y en Río de Janeiro 2016, décima.

En 2018 su carrera se detuvo por tres años, tras dar positivo en un control de doping, pero regresó en los Panamericanos de Santiago 2023, donde logró quedar séptima.

El nombramiento de Ximena Lincolao (57 años) en Ciencias ha sido altamente valorado en la comunidad científica nacional.

Independiente y radicada en Estados Unidos por casi tres décadas, tiene amplia trayectoria en tecnología e innovación; fue coordinadora del Programa de Matemáticas de las escuelas públicas en Washington, superintendenta de Educación en Columbia y cofundadora de plataformas digitales de aprendizaje.

La actual senadora Ximena Rincón (59 años) será la titular de Energía. Presidenta del Partido Demócratas -fuerza que arriesga disolución legal por baja votación- y escindido de la Democracia Cristiana tras el primer plebiscito constitucional que ella rechazó, apoyó a la candidata a Evelyn Matthei en las presidenciales y, tras la segunda vuelta, respaldó a Kast.

Otras mujeres en el gabinete son Catalina Parot (69 años) en Bienes Nacionales, abogada independiente de derecha, ex ministra del ex presidente Sebastián Piñera; María Jesús Wulf, socióloga (35 años), militante republicana, el partido del presidente electo en Desarrollo Social; Francisca Toledo (40 años) en Medio Ambiente; ingeniera civil, independiente de derecha y ex asesora en el segundo gobierno de Piñera; y María Paz Arzola (39 años), ingeniera comercial independiente en Educación. (ANSA).