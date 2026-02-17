Chile: página web oficial de la candidatura de Bachelet a la ONU

Con diversas imágenes de la mandataria, la plataforma abre sus contenidos con una cita de la postulante: "de cara a su centenario, la Organización de Naciones Unidas debe proyectarse como una organización eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, y confiable en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo".

El despliegue del Ministerio de Relaciones Exteriores se da a pocas semanas del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, y en momentos en que se mantienen el suspenso respecto de si el mandatario electo, José Antonio Kast, apoyará o no la candidatura.

Hasta ahora hay otros tres candidatos a suceder al portugués António Guterres: Rebeca Grynspan, presentada por Costa Rica; el argentino Rafael Grossi, apoyado por el gobierno de Javier Milei, e Ivonne Baki, propuesta por el Líbano.

La página web de la postulación de Bachelet incluye los ejes estratégicos de su candidatura: impulsar una reforma continua que fortalezca la coherencia, la rendición de cuentas y la gestión basada en resultados; reforzar la legitimidad de la ONU demostrando impactos concretos en la vida de las personas; reafirmar los principios fundacionales de la organización, y promover una gobernanza multilateral más inclusiva con la ONU como arquitecta del futuro.

Detalla una sección en que destaca los resultados concretos que busca en los tres pilares de la ONU: paz y seguridad; desarrollo sustentable y derechos humanos.

Expone además su visión de "una ONU que no se limite a administrar el presente, sino que lo transforme; una Organización capaz de anticipar crisis, revenir conflictos y unir a los pueblos del mundo en torno a soluciones comunes", declara.

La plataforma incluye al final un video que muestra el discurso del presidente Boric en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, donde anunció la candidatura de Bachelet; el discurso de Bachelet en el Palacio de La Moneda a principios de febrero, cuando se inscribió oficialmente su postulación; e imágenes de su trayectoria internacional. (ANSA).