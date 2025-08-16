Chile: Palestinos, Netanyahu quiere borrarnos del mapa

Frente a la nueva ofensiva del ejército israelí, aprobada el pasado 8 de agosto por el gabinete de seguridad de Netanyahu y que pretende la total ocupación de la ciudad de Gaza, Janna Sakalha, director ejecutivo de la entidad sostuvo que ya nada le sorprende.

"Palestina sufre una brutal ocupación desde hace 77 años.

Hoy Palestina vive uno de los momentos más brutales de su historia, a la cabeza de Israel se encuentra un criminal de guerra que no reconoce límite alguno", afirmó hoy en Radio y Diario Universidad de Chile.

"El hambre, como un arma de guerra, es parte de una estrategia que pretende hacer desaparecer a Palestina del mapa", manifestó Sakalha. En medio del recrudecimiento de crisis humanitaria por hambruna en el enclave palestino, un centenar de ONG, entre ellas Cáritas, Oxfam o Médicos Sin Fronteras (MSF), denunciaron que Israel no les ha permitido entregar ni un solo camión con suministros desde marzo.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, los niños muertos por desnutrición y hambre en Gaza superan los 100. Los menores fallecidos en bombardeos sobrepasan los 40.000, de acuerdo a cifras de la Unicef.

Incluso organizaciones no gubernamentales como la israelí B'Tselem, han acusado genocidio: "Israel lleva 75 años de impunidad con los palestinos", denunció recientemente. La condena de comunidad internacional no ha detenido a Netanyahu.

Tampoco el anuncio del reconocimiento del Estado de Palestina, en septiembre, de Francia, Canadá, Australia, Malta y Reino Unido, de no mediar un cese al fuego inmediato. De 193 miembros de ONU, 147 ya lo reconocen. Desde Chile, Janna Sakalha acusó que "el matón de Netanyahu está llevando a la humanidad al límite" y que la comunidad internacional debe hacerse cargo.

"Las sanciones no solo deben ser retóricas, sino que efectivas", afirmó y reiteró el llamado al apego al derecho internacional humanitario, "mientras las naciones no exijan esto por medio de sanciones, la impunidad seguirá creciendo". (ANSA).