Chile: Partido de Kast reafirma rechazo a Bachelet en la ONU

Squella lamentó la ausencia de Bachelet en la ceremonia de traspaso de mando, el 11 de marzo, por compromisos asumidos en la ONU.

"De ser efectivo, no solo sería lamentable, sino incomprensible", aseguró y apuntó que su ausencia significaría que sus impulsores "desahuciaron esa candidatura hace bastante tiempo" y que esta no era más que "una estrategia política internacional de la mano con Brasil y México, que es lo que nosotros veníamos denunciando", aseveró.

Bachelet, como vicepresidenta del Club de Madrid, asistirá a la sesión 70ª de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), entre el 9 y 13 de marzo, en la sede de Naciones Unidas, Nueva York, de ahí su ausencia en la transmisión del mando.

"Squella criticó los dos períodos de gobierno de Bachelet y aseguró que "es una mala candidata" a la Secretaría General de la ONU. (ANSA).