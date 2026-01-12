Chile: pedirán a EEUU indagar posibles aportes de Maduro a partidos políticos

Los diputados Henry Leal, jefe de la bancada, y Sergio Bobadilla anunciaron que enviarán una carta al Departamento de Estado para que se indaguen eventuales transferencias de fondos desde Caracas hacia colectividades de izquierda en América Latina, según consigna el sitio de noticias Biobío Chile.

Los parlamentarios anunciaron esta petición a raíz de las recientes declaraciones del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, difundidas en redes sociales, quien calificó de "un acto de cobardía imperdonable que los presidentes a los que les hemos financiado las campañas no nos estén dando la mano en estos momentos", aunque sin especificar países o partidos.

A ello, los diputados suman el irrestricto apoyo del Partido Comunista chileno al régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Celia Flores.

"Cuando el presidente de un partido político en Chile reivindica de esta forma a una narcodictadura, deja en evidencia una relación que podría no ser solo política, sino también financiera", afirmaron los diputados. (ANSA)