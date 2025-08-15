Chile: Peligrosos reos se fugan de cárcel chilena

Uno de los fugados está condenado por el homicidio de un policía ocurrido hace tres años. Dos de los reos cumplen condena de presidio perpetuo, confirmó el director del sistema de cárceles, Rubén Pérez.

Los reclusos habrían escapado aproximadamente a las 2:30 de la madrugada desde uno de los módulos que congrega a algunos de los presos de mayor peligrosidad del penal, y sus fotos fueron difundidas ampliamente por los medios de comunicación a partir de las primeras horas de conocido el hecho.

Según un comunicado de Gendarmería (a cargo de las prisiones), "el escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar, momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida".

Tras las primeras pesquisas, la policía encontró en los alrededores un automóvil robado que habría sido usado en la fuga, con parte de la cuerda de acero. (ANSA).