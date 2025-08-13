Chile: Pérdida millonaria tras tragedia minera en Chile

El presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, asistió a la Comisión de Minería del Senado, para exponer sobre el fatal derrumbe en el yacimiento, donde declaró que "es el momento más doloroso de nuestra actividad minera".

Aseguró que Codelco "no va a ser la misma empresa después de esta tragedia" y que se hará todo lo necesario "para que las lecciones que podemos aprender de esta tragedia sean implementadas y de esa manera evitar que esto vuelva a suceder", señaló.

Sobre el alcance de la paralización de faenas, precisó que "Codelco va a tener una pérdida de entre 20.000 y 30.000 toneladas de cobre fino" y especificó que "cada tonelada de cobre en el mundo, según la Bolsa de Metales de Londres, se tranza a US$10.000… es una pérdida cercana a los US$300 millones".

En medio de las diversas investigaciones para esclarecer las causas del accidente, entre ellas la de una comisión de expertos internacionales, a cargo del destacado australiano Mark Cutifani, la minera estatal chilena enfrenta cambios en su plana ejecutiva tras la salida de Andrés Music de la gerencia general de El Teniente, ayer, que será reemplazado Claudio Sougarret de manera interna. (ANSA).