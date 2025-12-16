Chile: Periodistas chilenos retenidos siete horas en Venezuela

El grupo, integrado por el periodista Roberto Cox, un camarógrafo y dos encargados de seguridad, fue interceptado mientras realizaba labores informativas en la zona colombo-venezolana.

Según el relato de Cox al SNTP, los periodistas fueron trasladados a un cuartel militar, donde permanecieron incomunicados. El hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre.

Las autoridades confiscaron sus teléfonos móviles, exigieron las contraseñas de los dispositivos y revisaron aplicaciones como WhatsApp y las galerías de fotos y videos.

El SNTP expresó preocupación por el incidente y lo calificó como parte de un patrón recurrente de hostigamiento contra la prensa en Venezuela, especialmente en áreas fronterizas y de alta vigilancia estatal.

La organización subrayó que prácticas como la revisión arbitraria de equipos, la incomunicación prolongada y la supresión de material periodístico vulneran estándares internacionales de libertad de prensa y seguridad para periodistas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido comentarios oficiales sobre el caso. (ANSA).