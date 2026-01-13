Chile: Perú descarta corredor humanitario para migrantes de Kast

"Sin lugar a dudas la migración irregular es un problema de nuestros países, pero una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, la hemos descartado a propósito de esa conversación que hemos sostenido, que era eventualmente un corredor humanitario… yo no puedo permitir que ingresen en forma irregular migrantes a nuestro país", aseguró Jerí.

El mandatario peruano explicó a CNN en Español que la migración irregular conlleva no solo problemas de seguridad, sino también "prácticas que han contaminado a nuestro país".

Agregó que su gobierno trabaja "mañana, tarde, noche para encontrar a los irregulares para devolverlos a su país", por lo cual no puede permitir mayor vulneración de sus fronteras.

Con dicha medida descartada, Jerí señaló que deberán buscar el mecanismo apropiado, a través de Cancillería, para dar las facilidades de retorno a los venezolanos, "en forma colectiva", una vez recuperado el orden democrático en su país de origen.

Previo a su viaje a Lima, José Antonio Kast también viajó a Ecuador para discutir con el presidente Daniel Noboa su iniciativa de corredor humanitario.

Hoy, tras la negativa del gobierno peruano, el presidente electo afirmó únicamente: "todo va a estar bien". (ANSA).