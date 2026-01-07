Chile-Perú: Kast y Jerí planean "gabinete binacional"

Parte del encuentro fue transmitido por la televisión peruana, y en él se escuchó el presidente Jerí señalar a Kast que "somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales. Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afecta a nuestros países".

Indicó la importancia de "la proyección conjunta" entre ambos países hacia el Asia Pacífico a través de los foros de la Alianza Pacífico (APEC) y otros. Así como la promoción del comercio, la inversión y el turismo.

"Estoy convencido -señaló- de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto". Fue entonces cuando mencionó su esperanza en desarrollar un gabinete binacional, una vez que Kast asuma el poder (el 11 de marzo próximo), que ya han conversado, y otras medidas que anunciarán al final de esta jornada, según dijo.

El presidente electo de Chile, por su parte expresó su intención de "tener buenas relaciones con nuestros vecinos" y coincidió en la necesidad de enfrentar en conjunto "el crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas".

Asimismo sostuvo que "tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular que en algunos casos ha sido migración forzosa por el no respeto a las normas democráticas", señaló aludiendo la migración venezolana que en Chile alcanza a cerca de 800.000 personas. (ANSA).