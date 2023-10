El técnico de Perú Juan Reynoso (izquierda) dirige un entrenamiento previo a las eliminatorias del Mundial, el lunes 9 de octubre de 2023, en Lima. Perú enfrentará a Chile el jueves. (AP Foto/Martín Mejía) Peru's national soccer team coach Juan Reynoso, left, leads a training session in Lima, Peru, Monday, Oct. 9, 2023. Peru will face Chile in a World Cup 2026 qualifying soccer match in Santiago, Chile on Oct.12. (AP Photo/Martin Mejia)

Martín Mejía - AP